Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин

Отказать красивому, элегантному, богатому и знаменитому мужчине сможет не всякая женщина, и этим активно пользуются актёры. Конечно, есть среди голливудских звёзд и примерные семьянины, которые хранят верность единственной женщине, но есть и те, кто меняет подруг с завидной регулярностью. И вот кого можно смело назвать бабником.

1. Ирландец Колин Фарелл входил в список самых красивых людей планеты по версии журнала People. Он пробыл в браке всего четыре месяца, к 42 годам успел обзавестись двумя внебрачными детьми от фотомоделей и покрутить романы с актрисами и певицами.

2. Джек Николсон — настоящая легенда Голливуда, имеющий 12 номинаций на «Оскар». Сложно назвать Николсона каноническим красавцем, однако против его харизмы невозможно устоять. По словам актёра, которому сейчас 81 год, он за всю жизнь он «переспал с двумя тысячами женщин всех возрастов и с их матерями тоже».

3. Леонардо Ди Каприо предпочитает исключительно моделей. Его подружками часто оказывались блондинки с идеальными формами, но пока 43-летний актёр так и не встретил женщину мечты.