Актёры, которых ни за что не пустят в Китай 

В Китае законы очень почитают, нарушения законов не прощают ни гражданам страны, иностранцам, даже если речь идёт о знаменитых людях. Этим звёздам, провинившимся перед Китаем или оскорбившим его традиции, запретили въезжать в страну.
1. Майли Сайрус известна эпатажным поведением. Её вызывающие манеры и чрезмерно откровенные костюмы зачастую выглядят отталкивающе. Но Китай оскорбило фото Майли и её друзей, где они все прищурили глаза. Министр иностранных дел Китая воспринял это как знак неуважения, так что теперь гастроли Сайрус в Китае вряд ли состоятся.
2. Селена Гомес также попала в поле зрения китайский властей из-за фото. Она сделала снимок с Далай-ламой и опубликовала его. В Китае к лидеру Тибета относятся более чем прохладно, так что Селене тоже придётся забыть о поездке в Китай.
3. В 1997 году Брэд Питт снялся в фильме «Семь лет в Тибете». Лента стала поводом для запрета на посещение Китая на 20 лет.
4. Харрисон Форд никогда не скрывал, что поддерживает независимость Тибета. Он часто публично высказывал это, за что власти Китая и сочли его нежелательным гостем.