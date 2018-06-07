Гордон без прикрас: «Дядю Сашу» показали на «Кинотавре» 

Телеведущий и режиссер Александр Гордон представил на фестивале «Кинотавр» свой новый фильм «Дядя Саша».
Это «чеховская» история рассказывает о стареющем режиссере, чья слава давно померкла, но назло всем он собирается снять свой последний шедевр. Местом действия он выбирает собственный загородный дом. Теперь его круглосуточно окружают странные гости, самовлюбленные актеры и чудаковатые соседи.
Примечательно, что съемки действительно проходили в доме Александра Гордона, в котором разместилось более пятидесяти человек съемочной группы. Говоря о ленте, режиссер признается, что это автошарж и автофарс, и ни в коем случае «Дядю Сашу» нельзя воспринимать как драму.
Помимо Гордона главные роли в проекте сыграли Анна Слю, Никита Ефремов, Сергей Пускепалис и Агния Кузнецова.
Фильм пока не нашел прокатчика и будет показан в рамках других киносмотров, в частности в сентябре «Дядю Сашу» привезут на фестиваль «Меридианы Тихого» во Владивостоке.