Ауг Юлия Артуровна

Дата рождения: 8 июня 1970 года

Место рождения: Ленинград

Знак Зодиака: Близнецы

Юлия появилась на свет в семье инженеров-ядерщиков. Фамилия Ауг, что в переводе означат щука, досталась ей от отца эстонца. Родители предпочитали, чтобы девочка росла в тихой Нарве, а не шумном Ленинграде. Поэтому в определенной время передали ее на воспитание бабушке — потомственной шведской дворянке. С малых лет Юля занималась музыкой, училась танцевать, шить и вышивать. Бабушка также прививала ей нормы этикета и любовь ко всему прекрасному. Но, по признанию самой актрисы, ей больше нравилось играть с мальчишками во дворе.

Девочка, по настоянию родителей, училась физико-математической школе, что не приводило ее в особый восторг. Ее больше привлекало участие в раскопках под древним Нарвским замком или обработка янтаря в папиной мастерской. Связывать себя с актерством Юля вообще не собиралась, но в предпоследнем классе влюбилась в юношу, который намеревался поступать в театральный вуз. Девушка, не раздумывая поехала с ним в родной Ленинград в качестве поддержки. Атмосфера, царившая в коридорах института перед вступительными турами, ей невероятно понравилась. И она вернулась домой, утвердившись в мысли, что тоже попробует свои силы на этом поприще. У нее был целый год на подготовку. Ее избранник, к слову, провалился на экзаменах и в дальнейшем актером тоже и не стал.

Окончив школу со средними оценками, Ауг отправилась в Ленинград и буквально с первого захода поступила в заветный ЛГИТМиК. На курсе Андрея Андреева она была лучшей ученицей, а по окончании института в 1993-м стала ведущей актрисой Ленинградского ТЮЗа, который в то время возглавлял ее мастер. Ауг проработала в этом театре 10 лет, играя исключительно главные роли. Но наступил момент, когда ей стало скучно. Она поняла, что топчется на одном месте, никак не развиваясь. Поэтому в 2004 году актриса переехала в Москву, чтобы получить второе высшее образование. На этот раз режиссерское — в ГИТИСе. И получила под наставничеством легендарного педагога Иосифа Райхельгауза. Но поскольку в карьере пока ничего не менялась она дополнительно прошла и высшие курсы сценаристов.

Надо заметить, что сниматься в кино Ауг начала еще в 17 лет, будучи первокурсницей. Но первая и сразу же главная роль средневековой княжны Магдалены в картине «Похищение чародея» не принесло актрисе славы.

До своего звездного часа она сыграла около десяти ролей в кино, в основном эпизодического характера. Верхом эпизодичности стала ее женщина в душе в «Мастере и Маргарите» режиссера Бортко.

Когда все университеты были уже пройдены, Ауг все-таки получила главную роль в военном фильме «Враги» и даже была отмечена призом «За лучшую женскую роль» на одном из кинофестивалей.

Но настоящий головокружительный успех свалился на Юлию в сорок лет, когда она уже перестала надеется.

Режиссер Алексей Федорченко нашел актрису случайно в соцсети. Они просто поговорили по душам и Ауг сразу, без проб была утверждена на главную роль в драме «Овсянки» (2010 г.). После выхода картины, шумихи в прессе и фурора на Венецианском кинофестивале, Юлия Ауг стала настоящей звездой. Благодаря этому, за последующие 8 лет она успела сыграть около сорока ролей в кино и сериалах. Она также является сейчас приглашенной актрисой «Гоголь-центра» под руководством Кирилла Серебренникова . Играет там в нескольких спектаклях.

Актриса также состоялась, как режиссер, не зря же она столько лет училась. В ее послужном списке десяток постановок в разных театрах страны и столицы, в их числе родной питерский ТЮЗ и Московский Театр на Таганке. Юлия также делает видеоклипы для рэп-группы «25/17».

В год выхода на экраны «Овсянок», состоялся и режиссерский кинодебют Ауг — фильм «Варенье из сакуры».

Личная жизнь Юлии Ауг Актриса вышла замуж сразу после окончания ЛГИТМиКа за своего коллегу Степана Золотухина. В браке родилась дочь Полина (1995 г.). Жизнь была тяжелая и голодная, что муж ушел из театра и занялся рекламой, а Юля подрабатывала «челноком» — привозила из Эстонии партии обуви и перепродавала. В итоге супруги развелись. Полина до 10 лет воспитывалась родителями папы и мамы по очереди. Сейчас Полина Ауг тоже актриса.

В 2000 году, произошла судьбоносная встреча — Юлия познакомилась со вторым мужем — оператором Андреем Скуловым. Андрей жил в Москве, а Юля в Петербурге. Первые три года влюбленные ездили из города в город, потом устроились вместе в Москве. Пятнадцать лет абсолютно счастливого брака закончились со смертью Андрея. В данный момент актриса не замужем и считает, что таких светлых отношений, какие были у нее со Скуловым, больше не может быть.

Фильмография

1989 — Похищение чародея

1990 — Закат

1992 — Искупительная жертва

1993 — Конь белый

1993 — Проклятие Дюран

1995 — Полубог

2000 — Улицы разбитых фонарей-3,

2003 — Женский роман

2003 — Спецназ-2 2005 — Мастер и Маргарита

2005 — Не хлебом единым

2007 — Враги

2010 — Овсянки

2011 — Костоправ

2011 — Собиратель пуль

2012 — Дед Мороз всегда звонит трижды

2012 — Новогодний полустанок

2012 — Кто, если не я?

2012 — Небесные жёны луговых мари

2013 — Интимные места

2013 — Новый старый дом 2013 — Ладога

2013 — Земский доктор: Возвращение

2013 — Роковое наследство

2014 — С чего начинается Родина

2014 — Екатерина

2014 — Порок сердца

2014 — Валить нельзя остаться

2014 — Верю не верю

2015 — Весь этот джем

2015 — Нарушение правил

2015 — Метод

2015 — Метаморфозис

2015 — Рая знает

2016 — Ученик

2016 — Наше счастливое завтра

2016 — Садовое кольцо

2016 — Хит 2016 — Прикосновение ветра

2016 — Следователь Тихонов

2016 — Вурдалаки

2016 — Нянька

2017 — Личность не установлена

2017 — Зорге

2017 — Личное пространство

2017 — Отличница

2018 — Русский Бес 2018 — Соседи

Роли в театре

1993—2004 — актриса ТЮЗа в Санкт-Петербурге — восемь главных ролей

Режиссёрские работы в кино и видеоклипах

2009 — Варенье из сакуры

2012 — Звезда (клип группы «25/17»)

2013 — Топоры (клип группы «25/17»)

2013 — Русская идея (клип сайд-проекта «Лёд 9» группы «25/17»)

2014 — Под цыганским солнцем (клип группы «25/17»)

2014 — Горький туман (клип группы «25/17»)

2014 — Волчонок (клип группы «25/17»)

2014 — Облако (клип группы «25/17»)

2014 — Последний из нас (клип группы «25/17»)

2014 — Девятибалльно (клип группы «25/17» п. у. Константина Кинчева и Антона «Пуха» Павлова)

2014 — Отец (клип группы «25/17»)

2015 — Под цыганским солнцем (акустическая версия) (клип группы «25/17»)