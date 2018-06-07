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Неожиданные родственные связи звезд
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Неожиданные родственные связи звезд 

Рамблер 19 часов назад
Как у обычных людей, у звёзд есть родственники. Зачастую о родителях, родных или двоюродных братьях и сёстрах, дядях и тётях поклонникам известно, но иногда обнаруживаются и очень запутанные родственные связи. Например, такие.
1. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и режиссёр Гай Ричи приходятся друг другу восьмиюродными кузенами, их общие предки жили в Норфолке в 18 веке.
2. Актёры Мэтт Деймон и Бен Аффлек дружат с начальной школы. Но, как выяснилось, они являются родственниками, хоть и дальними. Общий предок Мэтта и Бена прибыл в Америку из Британии 10 поколений назад.
3. Певицы Мадонна и Гвен Стефани имели общих итальянских предков.
4. Певица Вера Брежнева и продюсер Александр Цекало связаны очень близко: Александр женат на младшей сестре певицы.
5. Актёр Константин Крюков и режиссёр Фёдор Бондарчук — племянник и дядя. Мать Константина — родная сестра Фёдора.
6. Актёр Брэд Питт и экс-президент США Барак Обама неожиданно оказались родственниками: их общий предок жил в 18 веке.
7. Актриса Анджелина Джоли и политик Хиллари Клинтон — родственницы в девятом поколении.
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