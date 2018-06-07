Неожиданные родственные связи звезд

Как у обычных людей, у звёзд есть родственники. Зачастую о родителях, родных или двоюродных братьях и сёстрах, дядях и тётях поклонникам известно, но иногда обнаруживаются и очень запутанные родственные связи. Например, такие.

1. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и режиссёр Гай Ричи приходятся друг другу восьмиюродными кузенами, их общие предки жили в Норфолке в 18 веке.