Александр Домогаров исполнит роль лидера русской колонии военнопленных в Японии

Москва, 7 июня 2018 г. Народный артист России Александр Юрьевич Домогаров начал сниматься в художественном фильме с рабочим названием «Сакура в Мацуяме» режиссера Масахиро Иноуэ.

Съемки полнометражного художественного фильма проходят в Японии, в городе Мацуяма. Фильм рассказывает о судьбах русских военнопленных, оказавшихся в лагере Мацуяма в годы русско-японской войны 1904-1905 гг. Александр Домогаров исполнит роль капитана первого ранга Василия Бойсмана, лидера Русской колонии военнопленных. Предполагаемая дата выхода картины на экраны — апрель 2019 г. Александр Домогаров передает привет из Японии и ждет всех 12 июля на свой день рождения в Театре Российской Армии.