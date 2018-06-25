Что вы не знали о премии «Оскар»

Премия «Оскар» существует с сороковых годов прошлого века, а вручает её Американская академия кинематографических искусств и наук. Вот несколько фактов о самой известной кинопремии в мире.

1. Почему премия носит имя Оскар, точно неизвестно. Одна из версий гласит, что библиотекарь Академии Маргарет Херрик, впервые увидев статуэтку, сравнила её со своим дядюшкой Оскаром.

2. Во время официальной церемонии никого не приглашают к столу. Гостям предлагается перекусить до мероприятия, ну а те, кто не успел, должны ожидаться официального обеда, которые начинается примерно через три часа после окончания церемонии.

3. Зал во время награждения всегда заполнен. Если ближе к концу шоу какие-то звёзды уходят, их места занимают специальные люди в парадной одежде нейтральных оттенков.

4. Существует две красные дорожки. По главной дефилируют самые высокооплачиваемые звёзды, режиссёры, продюсеры, а по второстепенной — менее известные селебрити.

5. На случай конфузов, например, объявления не того победителя, за кулисами всегда находится команда комиков, которые за секунды придумывают шутки и передают их ведущему, чтобы он смог разрядить ситуацию.