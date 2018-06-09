Ещё
Валерий Тодоровский представил на «Кинотавре» свой продюсерский проект
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Валерий Тодоровский представил на «Кинотавре» свой продюсерский проект 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: dp.ru
СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Продюсер и режиссер Валерий Тодоровский показал в субботу в Сочи фильм Антона Коломееца «Ваш репетитор». Картина вошла в конкурс дебютов Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Тодоровский стал продюсером проекта. «С удовольствием представляю фильм Антона Коломееца, — сказал он со сцены Зимнего театра. — Антон закончил ВГИК, учился у Владимира Хотиненко, это первый его полнометражный фильм, я рад был поработать с этим человеком».
Главный герой фильма — 17-летний Савва, который готовится поступать в институт. В интернете на сайте «Ваш репетитор» юноша находит преподавателя по зарубежной литературе. Главные роли в картине исполнили Наталья Вдовина, Алексей Сергеев, Анастасия Куимова.
Всего в конкурсе дебютов восемь фильмов. Например, картина Александра Горчилина «Кислота», «Мертвые ласточки» киностудии «Ленфильм», «Глубокие реки» ученика Александра Сокурова Владимира Битокова. Победитель будет известен 10 июня на закрытии «Кинотавра».
ТАСС: последние новости
Дмитрий Месхиев и Сергей Гармаш представили свой фильм в конкурсе "Кинотавра" Московская премьера фильма Дениса Шабаева про Донбасс состоится осенью На "Кинотавре" показали откровенный фильм "Кислота" о поколении, разъедающем общество
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы27
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»1
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение