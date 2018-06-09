Валерий Тодоровский представил на «Кинотавре» свой продюсерский проект 

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Продюсер и режиссер Валерий Тодоровский показал в субботу в Сочи фильм Антона Коломееца «Ваш репетитор». Картина вошла в конкурс дебютов Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
Тодоровский стал продюсером проекта. «С удовольствием представляю фильм Антона Коломееца, — сказал он со сцены Зимнего театра. — Антон закончил ВГИК, учился у Владимира Хотиненко, это первый его полнометражный фильм, я рад был поработать с этим человеком».
Главный герой фильма — 17-летний Савва, который готовится поступать в институт. В интернете на сайте «Ваш репетитор» юноша находит преподавателя по зарубежной литературе. Главные роли в картине исполнили Наталья Вдовина, Алексей Сергеев, Анастасия Куимова.
Всего в конкурсе дебютов восемь фильмов. Например, картина Александра Горчилина «Кислота», «Мертвые ласточки» киностудии «Ленфильм», «Глубокие реки» ученика Александра Сокурова Владимира Битокова. Победитель будет известен 10 июня на закрытии «Кинотавра».