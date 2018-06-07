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Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
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Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине» 

Киноафиша 14 часов назад
В сети появился первый дублированный тизер-трейлер фильма «Девушка, которая застряла в паутине», который продолжает историю о девушке-хакере Лисбет Саландер и её друге журналисте Микаэле Блумквисте.
В отличие от фильма «Девушка с татуировкой дракона», которая была ремейком одноименного шведского фильма, проект «Девушка, которая застряла в паутине» будет оригинальным картиной по одноименной книге
В главных ролях картины снялись Клэр Фой, Сильвия Хукс, Клас Банг, Камерон Бриттон и другие. Премьера фильма Федерико Альвареса, снявшего также «Не дыши», состоится уже 8 ноября этого года.
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