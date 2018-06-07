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Молодые режиссеры из более чем 30 стран покажут свои фильмы на фестивале в Екатеринбурге
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Молодые режиссеры из более чем 30 стран покажут свои фильмы на фестивале в Екатеринбурге 

ТАСС 45 минут назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Международный кинофестиваль Unknown Film Festival впервые состоится в Екатеринбурге 29 июня, участие в нем примут молодые режиссеры из более чем 30 стран, сообщил в четверг ТАСС организатор киносмотра Иван Соснин.
"На международный фестиваль Unknown Film Festival отправлено более 200 работ от молодых, начинающих режиссеров, возраст участников варьируется от 20 до 30 лет. География в более чем 30 стран в нашем городе будет представлена впервые", — сказал Соснин.
По его словам, большая часть работ поступила из России. «Много работ также представлено из Англии, США, Ирана. Помимо этого, заявки подали из Германии, Финляндии, Венгрии, Румынии. Нет какой-то определенной тематики, они [фильмы] все разноплановые. Много картин про войну», — добавил собеседник агентства.
Он отметил, что кроме показов фильмов пройдут лекции о музыке и кино. «В рамках фестиваля пройдет двухдневный лагерь для молодых кинематографистов от киношколы Wordshop. К нам приедут несколько лекторов, которые расскажут, как начать снимать, куда пойти учиться, что нужно знать. Это азы для людей, которые хотят заняться кино», — уточнил Соснин.
Финалисты будут выбраны по пяти номинациям — музыкальный клип, анимация и визуальный арт, шорт-фильм, брендированный контент и дебютная работа режиссера. Победители получат гранты на съемку своих новых проектов. «Мы решили сделать такой фестиваль, который будет демонстрировать Россию иностранцам, чтобы русские ребята могли соревноваться с молодыми режиссерами из разных стран», — добавил Соснин.
Unknown Film Festival — это первый в Екатеринбурге международный кинофестиваль для молодых и начинающих режиссеров, операторов, аниматоров. Он пройдет на площадке "Ельцин Центра".
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