Молодые режиссеры из более чем 30 стран покажут свои фильмы на фестивале в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. / ТАСС /. Международный кинофестиваль Unknown Film Festival впервые состоится в Екатеринбурге 29 июня, участие в нем примут молодые режиссеры из более чем 30 стран, сообщил в четверг ТАСС организатор киносмотра Иван Соснин.

"На международный фестиваль Unknown Film Festival отправлено более 200 работ от молодых, начинающих режиссеров, возраст участников варьируется от 20 до 30 лет. География в более чем 30 стран в нашем городе будет представлена впервые", — сказал Соснин.

По его словам, большая часть работ поступила из России. «Много работ также представлено из Англии, США, Ирана. Помимо этого, заявки подали из Германии, Финляндии, Венгрии, Румынии. Нет какой-то определенной тематики, они [фильмы] все разноплановые. Много картин про войну», — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что кроме показов фильмов пройдут лекции о музыке и кино. «В рамках фестиваля пройдет двухдневный лагерь для молодых кинематографистов от киношколы Wordshop. К нам приедут несколько лекторов, которые расскажут, как начать снимать, куда пойти учиться, что нужно знать. Это азы для людей, которые хотят заняться кино», — уточнил Соснин.

Финалисты будут выбраны по пяти номинациям — музыкальный клип, анимация и визуальный арт, шорт-фильм, брендированный контент и дебютная работа режиссера. Победители получат гранты на съемку своих новых проектов. «Мы решили сделать такой фестиваль, который будет демонстрировать Россию иностранцам, чтобы русские ребята могли соревноваться с молодыми режиссерами из разных стран», — добавил Соснин.