Вениамин Смехов ответил на самые каверзные вопросы людей, влюбленных в актерскую профессию

Аудитория забита зрителями до отказа — свободного места не найти. Молодые люди из 30 стран приехали специально для того, чтобы задать заслуженному артисту России Вениамину Смехову вопросы, касающиеся актерской профессии. Корреспондент «ВМ» узнала секреты мастерства.

Студенты встречали маэстро громкими аплодисментами.

Сам Смехов назвал себя «театральным человеком», а свою карьеру в кино охарактеризовал «как сладкое приложение».

— Каким бы гениальным ни был режиссер, я уверен в том, что в театре главный человек — актер. Тогда как в кино «актер не играет роли», и главный человек, вне всякого сомнения, — режиссер, — сказал Смехов.

Начинающие артисты задавали и каверзные вопросы, например, их очень интересовало, испытывал ли Смехов кризис в профессии.

— Я окончил на отлично Театральное училище имени Щукина, курс Владимира Этуша . Но я не хотел оставаться в Москве после окончания училища, хотя мне предложили работу в трех лучших московских театрах. Под действием небывалой свободы хрущевской оттепели я уехал работать в Самару, на Волгу. Мне хотелось, чтобы все было трудно, с преодолениями. На это время приходится мой самый сильный кризис. В Самаре, работая в театре, я понял, что приличного актера из меня не получится. При том, что театр этот был прекрасный, и мы гастролировали в Москве, и у меня были главные роли. Кризис был в том, что я понимал: Мне никогда не сыграть так, как играли мои партнеры. Потом, работая в Театре на Таганке, каждый раз убеждался в том, что лучше Валерия Золотухина сыграть у меня не получится. Нет, я никогда не завидовал, я искренне восхищался талантом других, понимая свои недостатки, — заметил Вениамин Смехов.

Спросили у него и о партнере по сцене, друге Владимире Высоцком.