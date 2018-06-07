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Юрий Грымов назвал Киру Муратову абсолютно культурным явлением
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Юрий Грымов назвал Киру Муратову абсолютно культурным явлением 

RT на русском 26 минут назад
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН назвал режиссёра Киру Муратову абсолютно культурным явлением.
«Мне кажется, что она вышла за пределы просто понятия «кино». Она шире и глубже, чем просто кино в привычном его понимании. Я бы назвал её очень ёмким и правильным словом «художник». И, безусловно, она — целая эпоха», — сказал Грымов.
По его словам, никто не делает и не будет делать такое кино, как у Муратовой.
Как считает режиссёр, в настоящее время всё превратилось в «примитив», а кино как художественное произведение, как осмысление жизни осталось в прошлом.
Ранее народный артист России Михаил Пореченков в беседе с телеканалом «360» прокомментировал смерть Муратовой.
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