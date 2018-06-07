Юрий Грымов назвал Киру Муратову абсолютно культурным явлением

«Мне кажется, что она вышла за пределы просто понятия «кино». Она шире и глубже, чем просто кино в привычном его понимании. Я бы назвал её очень ёмким и правильным словом «художник». И, безусловно, она — целая эпоха», — сказал Грымов.

По его словам, никто не делает и не будет делать такое кино, как у Муратовой.

Как считает режиссёр, в настоящее время всё превратилось в «примитив», а кино как художественное произведение, как осмысление жизни осталось в прошлом.