Сергей Маковецкий назвал Киру Муратову национальным достоянием

«Это уникальный режиссёр и человек, таких никогда не было и не будет», — сказал он.

Со своей стороны, народный артист Украины, худрук комик-труппы «Маски» Георгий Делиев в беседе с НСН отметил особый взгляд и методику Муратовой.

«Для всех поклонников её фильмов и её таланта очевидно, что она гениальный режиссёр», — заявил он.

Как подчеркнул Делиев, для него было огромным счастьем изучать Муратову, находиться с неё рядом, пытаться понять её как режиссёра изнутри.