Евгений Князев сыграл в Самарской филармонии «Пиковую даму» 

Яркая подача образов героев, вплоть до таких деталей, как разные пенсне у персонажей, помогла зрителям погрузиться в атмосферу пушкинской повести.
Евгений Князев — актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ, ректор театрального института им. Б. Щукина, актер Театра им. Е. Вахтангова. На счету Евгения Князева более пятидесяти ролей в кино и на телевидении. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Простые истины», «Маросейка, 12», «Пятый ангел», «Звезда эпохи», «Девять жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия».