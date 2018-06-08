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Евгений Князев сыграл в Самарской филармонии «Пиковую даму»
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Евгений Князев сыграл в Самарской филармонии «Пиковую даму» 

Волга Ньюс 1 час назад
Яркая подача образов героев, вплоть до таких деталей, как разные пенсне у персонажей, помогла зрителям погрузиться в атмосферу пушкинской повести.
Евгений Князев — актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ, ректор театрального института им. Б. Щукина, актер Театра им. Е. Вахтангова. На счету Евгения Князева более пятидесяти ролей в кино и на телевидении. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Простые истины», «Маросейка, 12», «Пятый ангел», «Звезда эпохи», «Девять жизней Нестора Махно», «Монтекристо», «Вангелия».
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