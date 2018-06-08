Звездные парочки, о которых все забыли 

Романы знаменитостей — одна из излюбленных тем газет и журналов. Звёздные парочки неизменно привлекают к себе внимание, очередное свидание, ссора или тайная свадьба становятся чуть не главными новостями. Иногда селебрити настолько удачно скрывают отношения, что их вскрывшийся роман становится сенсацией. В других случаях недолгие интрижки заканчиваются ничем и о них все быстро забывают.
1. Актриса Натали Портман и диджей Моби встречались в 2001 году. По утверждениям обоих, этот роман подарил им куда больше проблем, чем приятных моментов.
2. Певица Джанет Джексон и актёр Мэттью Макконахи закрутили роман в 2002 году, но довольно быстро расстались.
3. Солисты Ферги и Джастин Тимберлейк близко общались в 1996 году, когда Джастину было всего 16, а Ферги — 23. Как рассказал сама Ферги, это были лёгкие отношения, после которых певцы расстались друзьями.
4. Актёры Сандра Буллок и Райан Гослинг познакомились в 2002 году. Несмотря на то, что Сандра старше Райана на 17 лет, они прожили вместе два года.
5. Шер и Том Круз познакомились в восьмидесятых годах. Шер к тому времени была известной во всём мире певицей, а Том — начинающим актёром, к тому же на 16 лет младше возлюбленной. Шер позже призналась, что была по-настоящему влюблена в Круза.