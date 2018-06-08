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Как омолаживают актеров
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Как омолаживают актеров 

Рамблер 15 часов назад
Вряд ли сегодня кто-то создаёт фильмы без использования компьютерной графики. Спецэффекты позволяют показать зрителям фантастические пейзажи, несуществующих персонажей, оживших мертвецов. А ещё графику используют для омоложения исполнителей.
1. Джонни Депп выглядит неплохо для своих 54 лет, но в последней части «Пиратов Карибского моря» ему всё-таки понадобилось омоложение с помощью спецэффектов, перед на экране должен был появиться Джек Воробей в юношестве.
2. Арнольд Шварценеггер появился в фильме «Терминатор» в 1984 году. Кино оказалось настолько успешным, что последовало несколько продолжений. К моменту съёмок ленты «Терминатор: Генезис» в 2015 году актёру было уже под семьдесят, поэтому в картине его заметно омолодили для одной из сцен.
3. Курт Рассел в «Стражах Галактики-2» снимался, когда ему было 66 лет. Но в первых сценах, когда показана молодость героя, Курту не дашь больше 30. И это произошло благодаря гримёрам и специалистам по компьютерной графике.
4. Актёра Пол Уокера с помощью компьютера не омолодили, а воскресили. Артист погиб в 2013 году, но последний фильм с его участием, «Форсаж-7» всё-таки вышел. В большинстве сцен «действуют» цифровые копии Пола, но мало кто из зрителей это заметил.
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