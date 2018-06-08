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«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых
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«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых 

Рамблер 14 часов назад
Режиссёр фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе задумывал снять музыкальную историю для взрослых. Один из намёков на это остался в эпизоде, где Мистер Эй поёт забавную песенку про стакан парного молока. За спиной персонажа видна афиша к французскому фильму «Приглашение к путешествию», в котором раскрывается мрачный сюжет: брат и сестра состоят в любовной связи, но в какой-то момент сестра погибает, утонув в ванне с молоком. Брат разливает это молоко по бутылкам и весь фильм пьёт его, превращаясь постепенно в утонувшую сестру. Киночиновники, принимавшие ленту, не обратили внимание на этот факт и выпустили картину.
Кстати, все музыкальные композиции к фильму написал Максим Дунаевский. В то время композитор переживал бурный роман с Натальей Андрейченко, исполнительницей роли Мэри Поппинс, и явно был вдохновлён этими отношениями. Возможно именно поэтому почти все песни из «Мэри Поппинс, до свидания» стали шлягерами и популярны до сих пор, хотя с момента выхода мюзикла прошло уже 35 лет.
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