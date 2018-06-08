«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых 

Режиссёр фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Леонид Квинихидзе задумывал снять музыкальную историю для взрослых. Один из намёков на это остался в эпизоде, где Мистер Эй поёт забавную песенку про стакан парного молока. За спиной персонажа видна афиша к французскому фильму «Приглашение к путешествию», в котором раскрывается мрачный сюжет: брат и сестра состоят в любовной связи, но в какой-то момент сестра погибает, утонув в ванне с молоком. Брат разливает это молоко по бутылкам и весь фильм пьёт его, превращаясь постепенно в утонувшую сестру. Киночиновники, принимавшие ленту, не обратили внимание на этот факт и выпустили картину.
Кстати, все музыкальные композиции к фильму написал Максим Дунаевский. В то время композитор переживал бурный роман с Натальей Андрейченко, исполнительницей роли Мэри Поппинс, и явно был вдохновлён этими отношениями. Возможно именно поэтому почти все песни из «Мэри Поппинс, до свидания» стали шлягерами и популярны до сих пор, хотя с момента выхода мюзикла прошло уже 35 лет.