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Голливудские актёры, работавшие за еду
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Голливудские актёры, работавшие за еду 

Рамблер 7 часов назад
Звёзды, которые сегодня получают фантастические гонорары, когда-то работали за копейки или вовсе за еду. В числе таких знаменитостей:
1. Брэд Питт за съёмки в фильме «Тельма и Луиза» в 1991 получил всего 6 000 долларов.
2. Николасу Кейджу за участие в ленте «Девушка из долины» (1982) выплатили 5 000 долларов.
3. Линдси Лохан начала с больших гонораров, но ранняя слава не довела девушку до добра. Её роль в ленте «Каньоны» в 2013 году оценили в 6 500 долларов.
4. Райан Гослинг снимался в фильме «Полу-Нельсон» в 2006 году за 1 000 долларов в неделю.
5. Жан-Клод Ван Дамм во второй своей ленте «Не отступать и не сдаваться», вышедшей в 1986 году, поучаствовал за 250 долларов.
6. Роберт Дауни-младший и Майкл Китон в 2004 году в «Решающей игре» согласились на оплату 100 долларов в день.
7. Гонорар Харрисона Форда в четвёртом эпизоде «Звёздных войн», который выпустили в 1977 году, составил 1 000 долларов в неделю.
8. Голливудская звезда Роберт Де Ниро работал с Брайаном Де Пальмой в 1963 году над картиной «Свадебная вечеринка», но фильм представили зрителям лишь через 6 лет. Тогда Де Ниро стал обладателем 50 долларов.
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