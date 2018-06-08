Голливудские актёры, работавшие за еду

Звёзды, которые сегодня получают фантастические гонорары, когда-то работали за копейки или вовсе за еду. В числе таких знаменитостей:

1. Брэд Питт за съёмки в фильме «Тельма и Луиза» в 1991 получил всего 6 000 долларов.

2. Николасу Кейджу за участие в ленте «Девушка из долины» (1982) выплатили 5 000 долларов.

3. Линдси Лохан начала с больших гонораров, но ранняя слава не довела девушку до добра. Её роль в ленте «Каньоны» в 2013 году оценили в 6 500 долларов.

4. Райан Гослинг снимался в фильме «Полу-Нельсон» в 2006 году за 1 000 долларов в неделю.

5. Жан-Клод Ван Дамм во второй своей ленте «Не отступать и не сдаваться», вышедшей в 1986 году, поучаствовал за 250 долларов.

6. Роберт Дауни-младший и Майкл Китон в 2004 году в «Решающей игре» согласились на оплату 100 долларов в день.