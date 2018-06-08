Названы даты новых показов «Нуреева» в Большом

Новые блоки балета «Нуреев» в Большом театре намечены на 26, 27, 28 июня, а также на конец октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу театра.

Правда, билеты на летние показы, поступившие за три месяца до постановки, уже раскуплены.

В основе сюжета — жизнь танцовщика Рудольфа Нуреева , переживающего проблемы личности, творчества и свободы. Вниманию зрителей представлено начало его балетной карьеры в Кировском театре, знаменитый «прыжок к свободе», а также выступления в Париже, Лондоне и других городах.

Премьера балета «Нуреев» состоялась на исторической сцене Большого театра в декабре прошлого года. Художественным руководителем постановки является режиссер Кирилл Серебренников , проходящий по коррупционному делу «Седьмой студии». Он был задержан и помещен под домашний арест в августе прошлого года. В связи с этим Серебренников не смог лично закончить подготовку к премьере «Нуреева». Следователь также не разрешил ему посетить премьеру.

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето» продали в 23 странах. Такое заявление он сделал в рамках кинофестиваля «Кинотавр».