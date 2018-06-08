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Памятник Зельдину откроют на столичном Новодевичьем кладбище 13 июня
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Памятник Зельдину откроют на столичном Новодевичьем кладбище 13 июня 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
Торжественное открытие памятника актеру, народному артисту СССР Владимиру Зельдину состоится в Москве на Новодевичьем кладбище 13 июня, церемонию посетят известные артисты и режиссеры, говорится в сообщении пресс-службы Центрального академического театра Российской армии.
«Церемония состоится 13 июня 2018 года в 12:00 на Новодевичьем кладбище. Памятник сделан по проекту скульптора Максима Малашенко, студии военных художников имени Грекова», — говорится в сообщении.
На церемонии открытия памятника будет присутствовать статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков, а также известные артисты, режиссеры, журналисты и почитатели таланта великого актера: народные артисты Борис Морозов, Людмила Чурсина, Ольга Богданова, Алина Покровская, режиссер Юлий Гусман и многие другие.
Главные страницы долгой творческой жизни Зельдина тесно связаны с Театром Армии, в котором он служил с 1945 года. Тысячи зрителей шли на спектакли с его участием, чтобы получить тот заряд обаяния, жизнелюбия, актерского таланта, которые великий актер щедро раздавал своим почитателям. Даже в почтенном возрасте, в 101 год Владимир Зельдин выходил на сцену. Его имя было занесено в книгу рекордов Гиннеса как старейшего играющего актера на планете.
Зельдин родился 28 января 1915 года в городе Козлове Тамбовской губернии в музыкальной семье. Большая популярность пришла к нему после фильма «Свинарка и пастух», вышедшего в 1941 году. В фильмографии артиста насчитывается более 70 кино— и телепроектов, среди которых «Сказание о земле Сибирской», «Учитель танцев», «Укрощение строптивой», «Дядя Ваня», «С тобой и без тебя», «Женщина в белом», «Десять негритят» и многие другие. С 1945 года Зельдин являлся артистом Театра Советской армии (ныне Театра Российской армии), где сыграл более 50 ролей. Знаменитый актер скончался 31 октября 2016 года.
Зельдин награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной звезды, был удостоен ордена Дружбы, многих медалей и премий. За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность, плодотворный труд и активную общественную деятельность Зельдин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» всех четырех степеней.
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