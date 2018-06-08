Злодеи оказались правы в этих фильмах

При просмотре фильмов мы чаще сочувствуем и сопереживаем положительным героям, которые оказались в затруднительной ситуации. Но в некоторых случаях уважение вызывают злодеи, которые действуют логично, продуманно и целенаправленно.

1. В фильме «Волшебник страны Оз» ведьма пытается отнять у главной героини Дороти туфельки. Эту волшебную обувь девочка сняла с погибшей сестры ведьмы, так что злодейка претендует на то, что ей и так принадлежит по праву наследства.

2. В ленте «Бегущий по лезвию» репликант Рой Батти — не просто робот, он способен мыслить и даже ощущать подобно человеку. Так что, возможно, он был прав, когда пытался доказать, что он схож с живыми людьми.

3. Эгоцентричная перфекционистка Миранда Пристли из фильма «Дьявол носит Prada» хочет, чтобы все и всё было идеальным. Кроме того, она руководит известным модным журналом. Вряд ли можно добиться успехов в бизнесе, если позволять себе и подчинённым расхлябанность, поэтому придирчивость Миранды вполне объяснима.

4. В боевике «Скала» генерал Френсис Хаммел захватил тюрьму Алькатрас и угрожал отравить Сан-Франциско. Но его цель — заставить государство обеспечить семьи погибших во вьетнамской и иракской войнах солдат. Сложно не согласиться с тем, что требования Хаммела справедливы.