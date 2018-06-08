В библиотеке № 186 состоится показ фильма «Дочки-матери» Сергея Герасимова

13 июня в рамках проекта «Киноклуб большой Москвы» в библиотеке № 186 имени С. А. Есенина состоится показ художественного фильма «Дочки-матери» с последующим обсуждением.

В библиотеке ждут читателей на просмотр фильма знаменитого советского режиссера и душевный разговор на всегда актуальную тему.

Режиссер картины — Сергей Герасимов . По сюжету, Ольга Васильева выросла в детдоме и никогда не знала своей матери. Волею судьбы ей в руки попало старое письмо, написанное родительницей много лет назад, и она, бросив все, едет из Свердловска в Москву с надеждой встретиться с родным человеком…

Начало показа в 16:00 Вход свободный.