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Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха
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Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Режиссер фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов в интервью RT выразил соболезнования в связи со смертью игравшего в этой картине актера Игоря Ляха.
Меньшов отметил, что по современным меркам Лях молодой человек, и его смерть преждевременная.
"Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль", — посетовал режиссер.
Он также добавил, что роль в фильме «Любовь и голуби» изначально предназначалась для другого артиста, который не явился на съемки, поэтому в конечном итоге Леньку в картине играл Лях.
"Я считаю, что это пошло на пользу фильму в конце концов. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее её не испортили, а наоборот — улучшили", — заключил режиссер.
Уход артиста
Ранее актер МХАТа имени Горького Дмитрий Корепин сообщил о смерти заслуженного артиста России Игоря Ляха. Согласно информации в СМИ, Лях умер от остановки сердца, а врачи не успели оказать ему помощь.
Зрители помнят артиста по роли Леньки в ленте «Любовь и голуби», а также по фильмам «Мой любимый клоун», «Святое дело», «Тариф новогодний» и «Елки-3».
Лях также работал в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии, Московском драматическом театре имени Ермоловой. Кроме того, преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.
В ночь на 21 апреля скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина в возрасте 83 лет. Она была коллегой Ляха по фильму «Любовь и голуби».
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