5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»

В эти выходные на большие экраны выходит приключенческий фильм «Мир Юрского периода 2» с Крисом Праттом и Брайс Даллас Ховард (а также Джеффом Голдблюмом ) в главных ролях. И есть пять важных причин, чтобы посмотреть его!

Во-первых, это второй фильм перезапуска франшизы о парке развлечений, главным аттракционом которого являются динозавры. Напомню, в основе истории лежит культовый роман Майкла Крайтона «Парк Юрского периода», а новая франшиза успешно выполняет амбициозную задачу перезапустить блокбастер, когда-то созданный Стивеном Спилбергом

Кстати, «Мир Юрского периода 2» выходит в ту же дату, что и «Парк Юрского периода» Спилберга, но с разницей в 25 лет, а сам Спилберг выступил исполнительным продюсером нового проекта.

Во-вторых, режиссёрское кресло сиквела досталось признанному мастеру ужастиков испанцу Хуану Антонио Байона : именно он подарил нам жуткий «Приют» и «Голос монстра». В общем, будет не только зрелищно, как в первый раз, но и по-настоящему страшно.

В-третьих, в главных ролях вновь Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. И если Криса Пратта мы видели совсем недавно в новых «Мстителях», то номинантку на «Золотой глобус» мы не видели на больших экранах почти 2 года — после «Золота», где она играла с Мэттью МакКонахи.

В-четвёртых, режиссёр сиквела пригласил во второй «Мир Юрского периода» номинанта на «Оскар» Джеффа Голдблюма, сыгравшего 25 лет назад главную роль в «Парке Юрского периода» у Спилберга.

В силу этого фактора эмоциональная связь перезапуска с оригинальной франшизой становится ещё сильнее, а сам проект — отличным поводом для похода на сиквел с родителями: они же смотрели оригинал, и если не в кинотеатрах, то на видео точно.

И в-пятых, это большое зрелищное кино, смотреть которое имеет смысл только в кинотеатре, к тому же последний блокбастер выходил на наши экраны аж две недели назад. Учитывая, что фильм в оригинале называется «Мир Юрского периода: Павшее королевство», нас действительно ждёт мощная и зрелищная история.