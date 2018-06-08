Большая потеря для «Щепки» — актер Алексей Чадов рассказал, каким был Игорь Лях

По словам актера, Лях был очень ярким актером и преподавателем, очень харизматичным, с нестандартным мышлением.

Смерть заслуженного артиста России Игоря Ляха, о которой стало известно в пятницу 8 июня, потрясла театральное сообщество.

По словам Чадова, Лях был очень ярким актером и преподавателем, очень харизматичным, с нестандартным мышлением.

«С ним было интересно работать, он умел заразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, это потеря для «Щепки», конечно, скорбим, жалко», — сказал Чадов.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России, актера театра и кино Игоря Ляха, известного по роли Леньки в фильме «Любовь и голуби». Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.