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Большая потеря для «Щепки» — актер Алексей Чадов рассказал, каким был Игорь Лях
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Большая потеря для «Щепки» — актер Алексей Чадов рассказал, каким был Игорь Лях 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам актера, Лях был очень ярким актером и преподавателем, очень харизматичным, с нестандартным мышлением.
Смерть заслуженного артиста России Игоря Ляха, о которой стало известно в пятницу 8 июня, потрясла театральное сообщество.
Актер Алексей Чадов, для которого Лях стал наставником по актерскому мастерству, рассказал телеканалу 360 о том, каким он запомнил своего преподавателя.
По словам Чадова, Лях был очень ярким актером и преподавателем, очень харизматичным, с нестандартным мышлением.
«С ним было интересно работать, он умел заразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, это потеря для «Щепки», конечно, скорбим, жалко», — сказал Чадов.
Ранее сообщалось о смерти заслуженного артиста России, актера театра и кино Игоря Ляха, известного по роли Леньки в фильме «Любовь и голуби». Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.
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