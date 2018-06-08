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Наиболее скандальные эротические сцены в истории кинематографа
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Наиболее скандальные эротические сцены в истории кинематографа 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Для голливудского кино эротические сцены не являются редкостью, хотя в некоторых эпизодах зритель в действительности видит тела дублеров. Однако эти звезды все же рискнули, согласившись обнажиться ради роли, что впоследствии спровоцировало настоящий резонанс.
Холли Берри
В ленте «Пароль „Рыба-меч“ актриса согласилась сняться топлес, и, согласно слухам, ей за это заплатили около $2,5 млн поверх основного гонорара. Многим критикам сцена показалась „дешевой“ и не имеющей никакого значения для сюжета. Впрочем, благодаря окружившей сцену шумихе удалось добиться для фильма кассового успеха.
Майкл Фассбендер
Одной из наиболее скандальных ролей актера стало участие в фильме „Стыд“, где ему несколько раз пришлось обнажаться. Лента повествует о человеке, который всячески старается скрыть свою сексуальную зависимость. Такой образ для актера был достаточно рискованным, но он все же решился раздеться, чтобы максимально передать чувства своего героя.
Моника Беллуччи
Актриса не стесняется демонстрировать свое тело, но ее роль в картине „Необратимость“ стала скандальной. В частности, особый резонанс спровоцирован сценой изнасилования героини Беллуччи, которая растянулась почти на семь минут. Момент отличался реалистичностью и жестокостью, вызывая отторжение.
Ева Грин
Дебютным для актрисы стало участие в ленте „Мечтатели“, где она полностью обнажилась. Это было достаточно рискованно, учитывая, что Грин тогда еще никто не знал. Лента наделала много шуму и стала очень обсуждаемой, получив рейтинг NC-17.
Шэрон Стоун
Сцена из „Основного инстинкта“ в свое время была одной из самых волнующих, когда облаченная в белое платье актриса двусмысленно перекрещивает ноги. Притом сама Стоун даже не знала, что она показала то, что демонстрируется в фильме.
Кейт Уинслет
Сцену с обнажением из „Титаника“ помнит почти каждый, хотя она достаточно скромная и имеет романтический окрас. Однако актриса долго решалась на такой шаг, но в итоге не прогадала, ведь это только привлекло дополнительное внимание зрителей к фильму.
Фиби Кейтс
Актриса обнажает свою грудь в фильме „Быстрые перемены в колледже Риджмонт“, увидевшем мир еще в 1982 году. Героиня выходит из бассейна, а капли стекают по ее телу. В этот момент Кейтс расстегивает бюстгальтер и целует главного героя, что происходит в его воображении. Среди подростков тех лет данный эпизод, пожалуй, был одним из любимых.]]>
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