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HBO заказал пилотную серию предыстории «Игры престолов»
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HBO заказал пилотную серию предыстории «Игры престолов» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американский телеканал HBO заказал пилотную серию сериала, который расскажет предысторию «Игры престолов», сообщает Reuters.
В телекомпании отметили, что если пилотная серия понравится зрителям, то сериал будет заказан полностью. Представители HBO подчеркнули, что выход пилотной серии состоится не раньше, чем через год после показа финального сезона «Игры престолов» (планируется, что он будет завершен в 2019 году).
Над сюжетом приквела работают Джордж Мартин, автор серии эпических романов «Песнь льда и пламени», по которым снимают «Игру престолов», и сценарист Джейн Голдман. Ожидается, что приквел будет рассказывать о событиях «за тысячи лет» до событий оригинального сериала. Отмечается, что в приквеле объяснят, как мир «Игры престолов» погрузился в «самые темные времена».
Ранее сообщалось, что актерам «Игры престолов» приходится читать самоуничтожающиеся сценарии.
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