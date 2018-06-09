HBO заказал пилотную серию приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO заказал пилотную серию приквела сериала «Игра престолов», сообщает Variety.

Сценарий к новому сериалу напишет Джейн Голдман и писатель Джордж Мартин , чей цикл книг «Песнь льда и пламени» лег в основу «Игры престолов». Голдман также выступает шоураннером проекта.

О сроках выхода сериала не сообщается.

Ранее Variety сообщал, что в разработке находятся четыре приквела «Игры престолов». Позднее Enertainment Weekly сообщил, что планируется начать разработку пятого приквела, и в то же время отметил, что нет никаких гарантий, что эти проекты выйдут.

Последний сезон «Игры престолов» планируется к выходу летом 2019 года.