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Премьера спектакля «Матросская тишина» состоялась в театре «Мастерская Олега Буданкова»
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Премьера спектакля «Матросская тишина» состоялась в театре «Мастерская Олега Буданкова» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пьеса «Матросская тишина» Александра Галича в советские времена была запрещена.
Атмосфера старинного здания в районе Замоскворечье уже притягивает к себе зрителей. Да и коллектив театра талантлив — это студенты Ярославского государственного театрального института. Руководит курсом режиссер Олег Буданков, лауреат Ленинской премии.
Пьеса «Матросская тишина» Александра Галича в советские времена была запрещена. Уже в 1990-е годы ее пытался поставить Олег Табаков в своей «Табакерке». Но постановку вновь запретили. А когда все-таки спектакль дали поставить, то шел он всего один час сорок минут. В «Мастерской Олега Буданкова» все по другому: спектакль идет три часа.
— Мы не коммерческий театр, мы приучаем зрителей к культуре, — рассказывает режиссер Олег Буданков. — Поэтому ставим полнометражные спектакли.
Об этих трех часах, проведенных в театре, я не пожалел. На глазах выступали слезы во время сцен с участием Давида, Абрама Шварцов и их отца.
Несомненная удача — игра Фаниса Шайуллина. 26-летний актер настолько серьезно вжился в роль отца, что я ни за что на свете не мог поверить, что это молодой человек. Его герой — Абрам Шварц — всю жизнь собирал открытки. Поэтому и программка спектакля сделана в форме открытки.
В постановке все продумано. В ней поднимаются сразу несколько тем: отцов и детей, любви. В Давида Шварца (актер Н. Филатов) влюблены сразу три девушки. Но все они разные. Хана (актриса А. Гаман) — собственница, желающая, чтобы Давид принадлежал только ей. Татьяна (актриса — Я. Ходкевич) позволяет себя любить. С началом Великой Отечественной войны она исчезает. Судьба ее неизвестна. А вот третья девушка — Людмила (актриса М. Крючкова) — любит безответно. Ей ничего не надо, только бы быть рядом с любимым. Уже будучи на фронте медсестрой, она ухаживает за раненым Давидом, не обмолвившись о любви к нему. Даже придумывает историю о встрече с Татьяной, о которой он грезит, и рассказывает, как та ждет его. А сама украдкой плачет…
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