Участники «Кинотавра» высказались за освобождение режиссера Серебренникова

Председатель жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов зачитал обращение от имени жюри, в котором, в частности, говорилось, что кинематографисты «ратуют за освобождение Кирилла Серебренникова и следят за судьбой Олега Сенцова».

К нему присоединился председатель жюри основного конкурса, режиссер Алексей Попогребский . Свою солидарность с Серебрянниковым и Сенцовым выразил и Григорий Константинопольский , получивший приз за лучшую режиссуру за фильм «Русский бес».

В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина

Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский , а Серебренников был помещен под домашний арест.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

Горчилин в своей речи упомянул Кирилла Серебренникова, который находится сейчас под домашним арестом. Автор «Кислоты» выразил надежду, что «когда-нибудь режиссер увидит свои фильмы на большом экране».