Участники «Кинотавра» высказались за освобождение режиссера Серебренникова 

Участники российского кинофестиваля «Кинотавр» на церемонии закрытия мероприятия в Сочи высказались в защиту осужденного за организацию терактов украинского режиссера Олега Сенцова и российского режиссера Кирилла Серебренникова, который является фигурантом дела о хищении госсредств, передает РИА Новости.
Председатель жюри конкурса «Дебют» Андрей Плахов зачитал обращение от имени жюри, в котором, в частности, говорилось, что кинематографисты «ратуют за освобождение Кирилла Серебренникова и следят за судьбой Олега Сенцова».
К нему присоединился председатель жюри основного конкурса, режиссер Алексей Попогребский. Свою солидарность с Серебрянниковым и Сенцовым выразил и Григорий Константинопольский, получивший приз за лучшую режиссуру за фильм «Русский бес».
В мае 2017 года в столичном театре «Гоголь-центр» и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации «Седьмая студия». Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Затем под стражу был взят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Гран-при «Кинотавра» получил фильм Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Фильм также получил приз имени Даниила Дондурея от Гильдии киноведов и кинокритиков. Исполнитель главной роли в фильме Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль. За главную женскую роль отмечена Анна Слю. Она сыграла в фильме «Подбросы» Ивана Твердовского.
Фильмы «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, стали победителями конкурса «Дебют. Кинотавр».
Горчилин в своей речи упомянул Кирилла Серебренникова, который находится сейчас под домашним арестом. Автор «Кислоты» выразил надежду, что «когда-нибудь режиссер увидит свои фильмы на большом экране».