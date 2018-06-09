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Скончался актёр Театра имени Маяковского Игорь Охлупин
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Скончался актёр Театра имени Маяковского Игорь Охлупин
Говорит Москва
1 час назад
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На сцене Театра имени Маяковского
он
сыграл несколько десятков ролей, многие из которых вошли в историю русского театра, в том числе роль Митча в спектакле «Трамвай „Желания“.
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