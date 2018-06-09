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Ольга Зуева представила свою дебютную режиссерскую работу «На районе» на «Кинотавре»
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Ольга Зуева представила свою дебютную режиссерскую работу «На районе» на «Кинотавре» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
В седьмой день открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в рамках основной программы состоялась премьера дебютной режиссерской работы актрисы Ольги Зуевой «На районе».
Фильм она представила вместе с съемочной группой и исполнителем одной из главных ролей Ильей Маланиным.
А вот Данила Козловский, возлюбленный Ольги, который сыграл в картине второго главного героя, на премьеру не приехал.
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Возможно, Данила сейчас на гастролях в Нью-Йорке, вместе с Санкт-Петербургским Малым драматическим театром и спектаклем «Коварство и любовь».
По сюжету Вова и его лучший друг Киса нелегально зарабатывают, всю жизнь веселятся и ищут острые ощущения и удовольствия. Но очередной заказ заставляет их дружбу пройти серьезные испытания.
https://www.youtube.com/watch?v=4NaXznr6Y7o
Кстати, Ольга в своей картине тоже снялась, а проходили съемки в ее родном городе Владивостоке. В прокат фильм выходит 27 сентября.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/olga-zueva-predstavila-svoyu-debyutnuyu-rezhisserskuyu-rabotu-na-rajone-na-kinotavre/
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