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Как коварные роли топят карьеры артистов
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Как коварные роли утопили карьеры артистов 

Рамблер 3 часа назад
Редкому актёру удаётся стать звездой после первой же роли, большинство артистов годами идут к тому, чтобы попасть в списки мировых знаменитостей. Но иногда один неверный шаг рушит карьеру, которая строилась годами. Какие артисты потеряли всё из-за единственного фильма?
1. Шон Коннери — первый исполнитель роли Джеймса Бонда. Разноплановый актёр был в фаворе у режиссёров, а в 69-летнем возрасте был назван самым сексуальным мужчиной из ныне живущих. В 2003 году он сыграл главную роль и спродюсировал ленту «Лига выдающихся джентльменов». Фильм не понравился ни зрителям, ни критикам, а сэр Коннери ушёл на пенсию.
2. Невероятная Холли Берри стала в 2002 году первой афроамериканкой, удостоенной «Оскара» за главную женскую роль. Спустя три года она снялась в провальной «Женщине-кошке», после чего режиссёры перестали доверять ей главные роли.
3. Кевин Костнер негода был главной голливудской звездой. Ежегодно выходило несколько фильмов с его участием, которые неизменно восхищали аудиторию. Но обладатель двух «Оскаров» Костнер вдруг снялся в фильме «Водный мир». Критики разнесли ленту, а Кевин пропал из числа звёзд первой величины.
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