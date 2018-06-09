Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил

Награда «Оскар», премия Американской академии кинематографических искусств и наук, одна из старейших кинопремий в мире. Вручение «Оскара» означает, что заслуги актёра признаны действительно выдающимися, причём на всепланетном уровне. Ежегодная церемония награждения собирает у экранов миллионы людей, хотя выбор киноакадемиков порой кажется рядовым зрителям сомнительным. Вот несколько любопытных фактов о премии.

1. Статуэтку отливают из свинцово-оловянного сплава, после чего покрывают слоем 24-каратного золота. Стоящая на постаменте из чёрного мрамора статуэтка имеет высоту 33 см и весит 3 800 г.

2. Номинации менялись с течением времени. Например, раньше были номинации «За лучшую хореографию» или «За лучшие титры». Последнюю номинацию ввели в 2002, это была номинация «Лучший анимационный полнометражный фильм». Первого «Оскара» в ней отхватил «Шрэк».

3. Чтобы попасть в число претендентов, ленты должны соответствовать определённым требованиям. Так, полнометражный фильм не может быть короче 40 минут и обязательно должен выйти в прокат в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Последнее не относится к фильмам на иностранных языках.

4. Сейчас в Академии 6 028 человек. Они-то и определяют победителей.

5. Академиков многократно критиковали за необъективность, политизированность и попытки угождать социальным трендам. Все прекрасно известно, что академики с симпатией относятся к провокационным темам вроде Холокоста, угнетения сексуальных меньшинств, любят исторические трагедии и биографии. Яркий пример прогиба под общественное мнение стал 2017 год. Тогда актриса Джада Пинкетт-Смит обвинила академиков в том, что они не дают хода людям с чёрным цветом кожи. В результате среди победителей в разных номинациях было неслыханное число темнокожих.