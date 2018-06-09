Умерла звезда фильма «Сибириада» 

В Москве скончался актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин. Он не дожил нескольких месяцев для своего 80-го дня рождения. Не стало Игоря Леонидовича Охлупина, народного артиста РСФСР, который в течение почти 60 лет служил в Театре имени Владимира Маяковского. 17 сентября этого года Игорь Охлупин мог отметить свой 80-й день рождения. В 1960-м году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина и поступил в Театр Маяковского, где и служил до последних дней жизни. Он начал работать еще под руководством Николая Охлопкова, длительное время трудился вместе с великим режиссером Андреем Гончаровым, пережил Сергея Арцыбашева и дождался прихода талантливого прибалтийского режиссера Миндаугаса Карбаускиса. Охлупин был активно занят в театральных работах родного коллектива, его последним спектаклем стал поставленный Николаем Кобелевым «Враг народа» по Генрику Ибсену. Игорь Охлупин был женат на заслуженной артистке РСФСР Наталье Вилькиной, которая скоропостижно скончалась совсем молодой еще в 1991 году. Правда, к тому времени актриса уже состояла в браке с химиком Кириллом Чубаром. Смерти Вилькиной стала настоящим потрясением для сотрудников Малого театра, так как актриса в тот день выглядела вполне здоровой и веселой. Она сидела на подоконнике и оживленно разговаривала с окружающими, а потом вдруг упала и потеряла сознание, чтобы через несколько часов умереть в больнице. Если Наталья Вилькина после развода с Игорем Охлупиным создала новую семью, то сам Игорь Леонидович больше в официальный брак не вступал. Их общая с Вилькиной дочь Алена также стала актрисой Малого театра. Большую часть времени Охлупин посвящал работе в любимом театре, также он снимался в кино. Самой яркой его ролью можно назвать образ Филиппа Соломина в «Сибириаде». За его плечами также работы в таких фильмах, как «Алёшкина любовь», «Обелиск», «Ночь коротка», «Очень важная персона» и других. Охлупин умер в больнице после непродолжительной болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ