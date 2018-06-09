«Он был замечательным партнером» — актриса Дарья Повереннова об Игоре Охлупине

Известие о том, что сегодня, 9 июня, из жизни безвременно ушел народный артист России Игорь Охлупин — потрясла театральный мир страны. Деятели искусства скорбят вместе с близкими актера.

Российская актриса театра и кино Дарья Повереннова , которой не раз доводилось играть на одной сцене с Игорем Охлупиным, рассказала журналистам Пятого канала о том, каким она его запомнила.

— Он был прекрасным человеком, очень порядочным, очень интеллигентным, очень замечательным артистом, я предполагаю, что он был очень хорошим товарищем. Жалко. Он и играл до последних дней. Он был очень хорошим партнером, всегда поддерживал, я играла с ним в его спектаклях, в «Братьях Карамазовых» и в «Трех сестрах», партнерствовала. Так, было больше спектаклей, где мы вместе работали, вместе играли, он очень внимательный был. Как хороший партнер, он всегда слышит, всегда слышал, всегда подхватывал, никогда не тянул одеяло на себя, есть такая огреха у некоторых артистов, он как раз сам играл и другим давал играть. Мне очень жалко, — сообщила Дарья Повереннова.

Народного артиста РСФСР и ведущего актера театра имени Маяковского не стало 9 июня в Москве. Он ушел из жизни на 80 году жизни после непродолжительной болезни.

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