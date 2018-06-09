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Не стало ведущего актёра театра Маяковского Игоря Охлупина
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Не стало ведущего актёра театра Маяковского Игоря Охлупина 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Игорь Охлупин родился в 17 сентября 1938 года (курс Веры Львовой). В 1960-м году закончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Сыграл дебютную роль в телеспектакле «Янтарное ожерелье» по пьесе советского драматурга и сценариста Николая Погодина.
В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского, на сцене которого он играл более 50 лет.
Также Охлупин играл роли в кино — в том числе в кинолентах «Алешкина любовь» «Тучи над Борском», «В трудный час», «Обелиск». Также выступил в роли одного из ключевых персонажей — Филиппа Соломина, в четырёхсерийном художественном фильме «Сибириада» Андрея Кончаловского. В 1988 году Игорь Охлупин удостоился звания народного артиста РСФСР.
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