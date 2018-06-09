Не стало ведущего актёра театра Маяковского Игоря Охлупина

Игорь Охлупин родился в 17 сентября 1938 года (курс Веры Львовой). В 1960-м году закончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. Сыграл дебютную роль в телеспектакле «Янтарное ожерелье» по пьесе советского драматурга и сценариста Николая Погодина

В 1960 году его приняли в труппу Театра имени Маяковского, на сцене которого он играл более 50 лет.