В театре имени Маяковского прокомментировали смерть Игоря Охлупина

Как рассказал Ошарин в беседе с RT, народный артист РСФСР скончался, когда большая часть театра была на гастролях.

"Игорь Леонидович проработал всю жизнь в Театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актер. Все сейчас пребывают в шоке", — поделился Ошарин, который сейчас вместе с труппой находится в Чите. «Вдвойне тяжело, что мы не можем быть вместе с его родными. Скорбим», — сказал он.

Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни после недолгой болезни. Он до последнего времени служил в театре имени Маяковского, играл в спектаклях «Мертвые души», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кавказский меловой круг» и «Женитьба». Помимо театра, Охлупин играл в кино, снявшись в таких фильмах, как «Алешкина любовь», «Обелиск», «Сибириада».