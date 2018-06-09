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В театре имени Маяковского прокомментировали смерть Игоря Охлупина
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В театре имени Маяковского прокомментировали смерть Игоря Охлупина 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Директор Театра имени Маяковского Леонид Ошарин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего актера театра Игоря Охлупина.
Как рассказал Ошарин в беседе с RT, народный артист РСФСР скончался, когда большая часть театра была на гастролях.
"Игорь Леонидович проработал всю жизнь в Театре Маяковского. Безусловно, талантливейший актер. Все сейчас пребывают в шоке", — поделился Ошарин, который сейчас вместе с труппой находится в Чите. «Вдвойне тяжело, что мы не можем быть вместе с его родными. Скорбим», — сказал он.
Игорь Охлупин скончался на 80-м году жизни после недолгой болезни. Он до последнего времени служил в театре имени Маяковского, играл в спектаклях «Мертвые души», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Кавказский меловой круг» и «Женитьба». Помимо театра, Охлупин играл в кино, снявшись в таких фильмах, как «Алешкина любовь», «Обелиск», «Сибириада».
Ранее свои соболезнования в связи со смертью артиста высказал его коллега по театру Игорь Костолевский.
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