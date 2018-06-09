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Владимиру Этушу предсказали убийство
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Владимиру Этушу предсказали убийство 

Рамблер 2 часа назад
Товарищ Саахов из комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» принесла актёру Владимиру Этушу колоссальную популярность. Но на съёмочной площадке между Гайдаем и Этушем часто возникали размолвки. Дело в том, что режиссёр видел Саахова персонажем гротескным и эксцентричным, а артист полагал, что он должен быть совершенно серьёзным в противовес нелепой и забавной троице Труса, Балбеса и Бывалого. Так, в сцене, где Саахов заходит с подносом и угощениями к запертой в комнате Нине и выходит, облитый вином, Этуш играл без тени улыбки. Но единственная деталь — цветок за ухом — сделала этот эпизод комичным и запоминающимся. Кстати, фраза «Шляпу сними» принадлежит самому артисту. Он позже признавался, что жесты и мимику позаимствовал у одного своего знакомого и опасался, как бы тот не опознал себя в персонаже. А вот другой приятель Этуша предсказал ему неприятности. Владимир Абрамович и прежде играл южан в различных картинах, поэтому друг заявил артисту, чтобы он не посещал Кавказ, потому что его там могут убить. А после колоритного Саахова тот же товарищ сказал: «Ну вот теперь тебе и на Кавказ не надо. Они тебя в Москве убьют».
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