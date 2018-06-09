Актер Игорь Петренко признался, что хотел стать военным

Популярный актер театра и кино Игорь Петренко рассказал о съемках в новой картине «Решение о ликвидации» и признался, что в юности рассчитывал стать военным.

Фильм «Решение о ликвидации» основан на реальных событиях: спецоперация ФСБ по ликвидации террориста Шамиля Басаева . Петренко досталась роль агента ФСБ, сообщил сайт «Мир 24».

Во время подготовки к съемкам актерам дали возможность лично пообщаться с участниками и руководителями данной спецоперации.

«Они-то нас и посвящали, вели нас, раскрывали нам нюансы операции, которую они провели. Без них мы бы не справились. Этой информации нигде нет, она не была открыта. Насколько я понимаю, только сейчас этой операции дают такую огласку», — признался Петренко.

На вопрос о том, мечтал ли Игорь о военной карьере, он ответил утвердительно.

«Да, я когда-то предполагал, что мой путь приведет меня к воинской службе. С развалом страны разрушились все планы и мечты, жизнь стала крутить совершенно по-другому», — отметил актер.

Несмотря на это, Игорь признался, что благодарен судьбе за то, что у него есть возможность часто «соприкасаться с настоящими героями, с людьми совершенно другого качества».