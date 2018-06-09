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Петренко: развал страны разрушил мечты о воинской службе
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Петренко: развал страны разрушил мечты о воинской службе 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актер театра и кино Игорь Петренко в интервью телеканалу «МИР» признался, что мечтал о военной карьере.
В новом фильме «Решение о ликвидации» Петренко играет агента ФСБ, занятого в спецоперации по уничтожению опасного террориста. В основу сюжета легла реальная спецоперация по ликвидации чеченского сепаратиста Шамиля Басаева. Форму силовика в кино Петренко примеряет не впервые, и это не простое совпадение.
В беседе с журналистом актер признался, что в юном возрасте планировал посвятить себя воинской службе, однако планам помешал распад СССР.
С развалом страны разрушились все планы и мечты, жизнь стала крутить совершенно по-другому. Но я благодарен своей творческой судьбе за то, что мне доводится довольно часто соприкасаться с настоящими героями, с людьми совершенно другого качества", — поделился Игорь Петренко.
Премьера фильма Александра Аравина «Решение о ликвидации» состоялась в России 7 июня.
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