Кого считают главными капризулями Голливуда

Знаменитости, которые шли к славе долгие годы, порой становятся капризными и придирчивыми. Возможно, виной тому огромные гонорары, которые позволяют звёздам ощущать себя чуть ли не божествами, или природная склонность к скандалам. Эти селебрити уже давно зарекомендовали себя не лучшим образом.

1. Американская певица Ники Минаж участвовала в съёмке для модного журнала. В процессе она не пожелала общаться со специалистами на площадке, а увидев фото, безмолвно покинула студию.

2. Бен Стиллер как-то оказался сниматься в самый последний момент только потому, что в студии была неподходящая температура.

3. Леди Гага выбрала эпатажный сценический образ, но и в жизни она не отличается покладистостью. Её бывшая домработница даже подала на певицу в суд из-за того, что хозяйка не оплатила ей постоянные переработки.

4. Кристина Агилера закатила истерику, потому что в Диснейленде с ней не захотел фотографироваться Микки-Маус.

5. Канье Уэст за несколько часов до начала музыкального фестиваля потребовал, чтобы стены его гримёрки срочно перекрасили в белый цвет.