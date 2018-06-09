Архангелогородцам бесплатно покажут работы Всемирного фестиваля уличного кино 

20 июня на XXIV Международном фестивале уличных театров второй год подряд будут организованы бесплатные показы кинофильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Показы организуют во дворе областного Дома молодежи.
Встречать гостей фестиваля будут в 21:00, всем им предстоит в этот вечер посмотреть семь короткометражек от молодых российских режиссеров.
В комедии Алексея Нужного «Петух» появятся российские актеры Валентина Мазунина и Николай Ковбас. Картина Татьяны Гулиной «#Приключенияначинаются» — своеобразный подарок для поклонников молодого и медийного актера Александра Петрова.
Дебютная работа казанского режиссера Амира Галиаскарова «Солнечный ветер» основана на реальном случае, и никого не оставит равнодушным. Это история слепого юноши, которому дано было прозреть лишь на один год, а после закрыться от внешнего мира навсегда. Картина Вилены Лангер «Про любовь» расскажет историю молодой пары.
В фильме «Двое вместе» появятся известные российскому зрителю актеры — звезды сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и Народный артист России Валерий Гаркалин.
Главную роль в истории о влюбленности «Счастье на ладони» режиссера Артема Прохоров исполнил актер Павел Табаков.
Режиссер комедийной короткометражки «Каждый 88» Дарья Лебедева обратится к теме отношения к смерти.
Работ большинства участников нет в открытом доступе, поэтому фестиваль — практически уникальная возможность познакомиться с новыми тенденциями короткометражного кино, с которыми работают молодые авторы.
За лучшие работы архангельский зритель сможет проголосовать, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой. В случае дождливой погоды показы перенесут в зал Дома молодежи.
Фестиваль уличного кино проходит в Архангельске во второй раз. В прошлом году его площадкой был музейный дворик.