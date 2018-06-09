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Архангелогородцам бесплатно покажут работы Всемирного фестиваля уличного кино
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Архангелогородцам бесплатно покажут работы Всемирного фестиваля уличного кино 

29.ru 49 минут назад
Фото: 29.ru
20 июня на XXIV Международном фестивале уличных театров второй год подряд будут организованы бесплатные показы кинофильмов Всемирного фестиваля уличного кино. Показы организуют во дворе областного Дома молодежи.
Встречать гостей фестиваля будут в 21:00, всем им предстоит в этот вечер посмотреть семь короткометражек от молодых российских режиссеров.
В комедии Алексея Нужного «Петух» появятся российские актеры Валентина Мазунина и Николай Ковбас. Картина Татьяны Гулиной «#Приключенияначинаются» — своеобразный подарок для поклонников молодого и медийного актера Александра Петрова.
Дебютная работа казанского режиссера Амира Галиаскарова «Солнечный ветер» основана на реальном случае, и никого не оставит равнодушным. Это история слепого юноши, которому дано было прозреть лишь на один год, а после закрыться от внешнего мира навсегда. Картина Вилены Лангер «Про любовь» расскажет историю молодой пары.
В фильме «Двое вместе» появятся известные российскому зрителю актеры — звезды сериала «Кухня» Сергей Лавыгин и Народный артист России Валерий Гаркалин.
Главную роль в истории о влюбленности «Счастье на ладони» режиссера Артема Прохоров исполнил актер Павел Табаков.
Режиссер комедийной короткометражки «Каждый 88» Дарья Лебедева обратится к теме отношения к смерти.
Работ большинства участников нет в открытом доступе, поэтому фестиваль — практически уникальная возможность познакомиться с новыми тенденциями короткометражного кино, с которыми работают молодые авторы.
За лучшие работы архангельский зритель сможет проголосовать, посветив фонариком, телефоном или зажигалкой. В случае дождливой погоды показы перенесут в зал Дома молодежи.
Фестиваль уличного кино проходит в Архангельске во второй раз. В прошлом году его площадкой был музейный дворик.
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