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Андрей Кончаловский выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина
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Андрей Кончаловский выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина 

RT на русском 1 час назад
Режиссёр Андрей Кончаловский выразил соболезнования в связи со смертью ведущего актёра театра имени Маяковского Игоря Охлупина, сообщают «Известия».
«Очень талантливый, самобытный, странный, крупный артист. Очень непредсказуемый, но логичный — это больше качества таланта», — заявил он.
Кончаловский назвал Охлупина большим артистом. По словам режиссёра, для него было большим удовольствием работать с актёром.
Актриса Анна Багмет в беседе с телеканалом «360» также прокомментировала смерть Охлупина.
«Замечательный, прекрасный человек. Для нас всех был всегда педагогом. Работать с ним на одной сцене было большой честью для нас всех», — сказала она.
Как отметила Багмет, Охлупин общался с ними как педагог-отец.
Ранее директор Театра имени Маяковского Леонид Ошарин выразил соболезнования в связи со смертью Охлупина.
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