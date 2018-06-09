Ещё
Тест: из какого фильма это животное?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Тест: из какого фильма это животное? 

Рамблер 9 июня 2018
Фото: Кадр из фильма "Джуманджи"
Сегодня технологии дошли до того, что можно не заставлять животных сниматься сотни дублей. Для этого теперь есть специальные компьютерные технологии. Тем интереснее! Змеи получаются мудрыми: вспомните хотя бы тигрового питона Каа из "Книги джунглей". Медведи выглядят дружелюбными. Отличный тому пример — медведь Паддингтон, который приехал в Лондон, чтобы стать настоящим джентльменом и обрести семью.
Но, конечно, есть фильмы, где реальные животные участвуют в съемках по-настоящему. Некоторые из них даже становятся популярными. Так, обезьянка-капуцин Кэти, которая снималась в роли Марселя, питомца Росса Гэллера из культового сериала "Друзья", позже играла роль зараженной обезьяны в фильме "Эпидемия". Вот это звезда!
Попробуйте вспомнить, в каких фильмах снимались эти животные.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы51
Самые скандальные эротические сцены в истории кино15
Почему Безруков стал так много пить15
Наталья Орейро станцевала в кокошнике12
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение