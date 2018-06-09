Ещё
Марюс Вайсберг представил вне конкурса «Кинотавра» свой новый фильм
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Марюс Вайсберг представил вне конкурса «Кинотавра» свой новый фильм 

ТАСС 2 часа назад
СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Режиссер Марюс Вайсберг в субботу представил свой фильм «Ночная смена» вне конкурса 29-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, передает корреспондент ТАСС.
Фильм выйдет в российский прокат 21 июня. На презентацию приехал сам режиссер, а также исполнители главных ролей Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Елена Валюшкина, которая назвала картину «хулиганской историей».
Режиссер отметил, их лента — семейное кино. «Оно нам далось непросто, работали почти 1,5 года, все начиналось с пилота на СТС, потом решили отдельно. У нас не было поддержки — это в прямом смысле независимое кино», — пояснил он.
По сюжету главный герой фильма теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером.
Марюс Вайсберг — режиссер фильмов «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «8 лучших свиданий». Сейчас он работает над картиной «Бабушка легкого поведения-2» с Александром Реввой в главной роли.
ТАСС: последние новости
Авдотья Смирнова представила на "Кинотавре" свой новый фильм Дмитрий Месхиев и Сергей Гармаш представили свой фильм в конкурсе "Кинотавра" На "Кинотавре" показали откровенный фильм "Кислота" о поколении, разъедающем общество
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы27
Киркоров жестоко обошелся с Бузовой и Собчак7
Самые скандальные эротические сцены в истории кино14
Что вырезали из «Место встречи изменить нельзя»1
Чумовые героини «Модного приговора»6
Видео
02:13
HBO раскроет тайны Робина Уильямса
Кино
02:53
Красотка на всю голову или фитнес головного мозга
Кино
01:48
Бузова на коне потеряла платье
ТВ
02:48
5 причин посмотреть «Мир Юрского периода 2»
Кино
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
05:14
Кого считают главными капризулями Голливуда
Кино
02:55
Владимиру Этушу предсказали убийство
Кино
10:01
Почему «Оскар» вручают не тем, кто его заслужил
Кино
06:13
Как коварные роли топят карьеры артистов
Кино
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение