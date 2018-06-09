Марюс Вайсберг представил вне конкурса «Кинотавра» свой новый фильм

СОЧИ, 9 июня. / ТАСС /. Режиссер Марюс Вайсберг в субботу представил свой фильм «Ночная смена» вне конкурса 29-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, передает корреспондент ТАСС.

Режиссер отметил, их лента — семейное кино. «Оно нам далось непросто, работали почти 1,5 года, все начиналось с пилота на СТС, потом решили отдельно. У нас не было поддержки — это в прямом смысле независимое кино», — пояснил он.

По сюжету главный герой фильма теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером.