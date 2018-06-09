Марюс Вайсберг представил вне конкурса «Кинотавра» свой новый фильм 

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Режиссер Марюс Вайсберг в субботу представил свой фильм «Ночная смена» вне конкурса 29-го Открытого кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, передает корреспондент ТАСС.
Фильм выйдет в российский прокат 21 июня. На презентацию приехал сам режиссер, а также исполнители главных ролей Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Елена Валюшкина, которая назвала картину «хулиганской историей».
Режиссер отметил, их лента — семейное кино. «Оно нам далось непросто, работали почти 1,5 года, все начиналось с пилота на СТС, потом решили отдельно. У нас не было поддержки — это в прямом смысле независимое кино», — пояснил он.
По сюжету главный герой фильма теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы — поработать стриптизером.
Марюс Вайсберг — режиссер фильмов «Любовь в большом городе», «Бабушка легкого поведения», «8 лучших свиданий». Сейчас он работает над картиной «Бабушка легкого поведения-2» с Александром Реввой в главной роли.