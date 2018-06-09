Воспитанники мультстудии Хорошево-Мневников стали дипломантами московского фестиваля

Воспитанники мультстудии «ХО-РО-ШО» района Хорошево-Мневники стали дипломантами Московского фестиваля детских анимационных фильмов «Маяк анимации».

— Наши воспитанники получили дипломы I степени в номинации «Рисованная перекладка» за фильмы «Потому что он хороший» и «Как лиса летать училась», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».

Напомним, детская анимационная студия «ХО-РО-ШО» работает на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Созданием мультфильмов занимаются дети в возрасте от 9 до 18 лет. (мо)