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Воспитанники мультстудии Хорошево-Мневников стали дипломантами московского фестиваля
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Воспитанники мультстудии Хорошево-Мневников стали дипломантами московского фестиваля 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Воспитанники мультстудии «ХО-РО-ШО» района Хорошево-Мневники стали дипломантами Московского фестиваля детских анимационных фильмов «Маяк анимации».
— Наши воспитанники получили дипломы I степени в номинации «Рисованная перекладка» за фильмы «Потому что он хороший» и «Как лиса летать училась», — сообщили в пресс-службе Дворца творчества «Хорошево».
Напомним, детская анимационная студия «ХО-РО-ШО» работает на базе Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево». Созданием мультфильмов занимаются дети в возрасте от 9 до 18 лет. (мо)
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