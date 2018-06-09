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«Я абсолютно обожал его» — Андрей Кончаловский об ушедшем Игоре Охлупине
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«Я абсолютно обожал его» — Андрей Кончаловский об ушедшем Игоре Охлупине 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Он был очень талантливым. Так отозвался кинорежиссер Андрей Кончаловский об артисте Игоре Охлупине.
Российский актёр театра и кино и артист театра имени Маяковского ушел из жизни сегодня, 9 июня в Москве, после непродолжительной болезни. Ему было 79 лет.
С Кончаловским он познакомился в 1979 году на съемках фильма «Сибириада», режиссером которого он был. С тех пор прошло почти 40 лет, но то, как легко работалось с Охлупиным, режиссер помнит сих пор.
— Он был очень самобытный, странный, крупный артист, очень непредсказуемый, это большие качества таланта. Он был вообще какой-то смурной. И всегда неподражаем. Неподражаемые, на мой взгляд, решения принимал. В этом смысле — это большой артист, потому что он не был просто артистом, он играл какие-то такие роли. Что-то ему в голову приходило совершенно другое, что может быть и мне, как режиссеру. И в этом смысле для меня было еще удовольствие работать с ним. Я хотел бы сказать, что я не должен был от него много добиваться. Просто ему надо было поставить задачу и не мешать. Большой артист. Я в последнее время, к сожалению, не следил за его жизнью, но у меня он сыграл изумительно. Я помню, что он производил впечатление массивного человека. У него было такое серьезное, тяжелое лицо, появилось впечатление большого. Хотя он не был большого роста. Вообще в глаза боялся смотреть. Как правило, все смотрел в пол. Абсолютно обожал я его, — таким запомнил Игоря Охлупина Андрей Кончаловский.
Известие о скоропостижной смерти артиста потрясло театральный мир страны. Деятели искусства скорбят вместе с близкими актера. В частности Александр Панкратов-Черный рассказал, чем актер Игорь Охлупин восхищал коллег.
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