«Я абсолютно обожал его» — Андрей Кончаловский об ушедшем Игоре Охлупине

Он был очень талантливым. Так отозвался кинорежиссер Андрей Кончаловский об артисте Игоре Охлупине.

Российский актёр театра и кино и артист театра имени Маяковского ушел из жизни сегодня, 9 июня в Москве, после непродолжительной болезни. Ему было 79 лет.

С Кончаловским он познакомился в 1979 году на съемках фильма «Сибириада», режиссером которого он был. С тех пор прошло почти 40 лет, но то, как легко работалось с Охлупиным, режиссер помнит сих пор.

— Он был очень самобытный, странный, крупный артист, очень непредсказуемый, это большие качества таланта. Он был вообще какой-то смурной. И всегда неподражаем. Неподражаемые, на мой взгляд, решения принимал. В этом смысле — это большой артист, потому что он не был просто артистом, он играл какие-то такие роли. Что-то ему в голову приходило совершенно другое, что может быть и мне, как режиссеру. И в этом смысле для меня было еще удовольствие работать с ним. Я хотел бы сказать, что я не должен был от него много добиваться. Просто ему надо было поставить задачу и не мешать. Большой артист. Я в последнее время, к сожалению, не следил за его жизнью, но у меня он сыграл изумительно. Я помню, что он производил впечатление массивного человека. У него было такое серьезное, тяжелое лицо, появилось впечатление большого. Хотя он не был большого роста. Вообще в глаза боялся смотреть. Как правило, все смотрел в пол. Абсолютно обожал я его, — таким запомнил Игоря Охлупина Андрей Кончаловский.