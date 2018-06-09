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HBO раскроет тайны Робина Уильямса
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HBO покажет фильм о Робине Уильямсе 

Рамблер 9 часов назад
5 лет назад из жизни ушел известный стендап-комик, актер, сценарист и продюсер Робин Уильямс. Он сыграл во множестве кинокартин, известных на весь мир. Свою популярность он обрел, сыграв в популярном комедийном сериале "Морк и Минди".
HBO почтили память артиста, выпустив документальный фильм о его жизни «Робин Уильямс: Войди в мой разум». Лента была прекрасно оценена кинокритиками на фестивале "Санденс". Теперь они представили зрителю первый трейлер проекта.
Фильм познакомит зрителя с жизнью актера, начиная с самого детства Уильямса. Расскажет о его личной жизни, развитии его карьеры как комика, так и актера. В сюжет включены интервью с близкими друзьями Робина.
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