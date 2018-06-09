Мастурбирующая женщина в болливудском фильме вызвала скандал

Болливудская лента «Свадьба лучшей подруги» спровоцировала скандал в Индии из-за сцены с мастурбирующей женщиной. Зрителям также не понравилось, что героини фильма курят, занимаются сексом, курят и бранятся, пишет The Guardian

Картина режиссера Шашанки Гхоша задумывалась как ответ Болливуда на сериал «Секс в большом городе». Это комедия о подругах детства, которые встречаются много лет спустя из-за свадьбы одной из них. Премьера «Свадьбы лучшей подруги» в Индии состоялась 1 июня.

Отмечается, что зрители раскритиковали в социальных сетях сцену, в которой персонаж актрисы Свары Бхаскар мастурбирует при помощи вибратора. Один из возмущенных пользователей написал, что привел в кинотеатр свою бабушку, и ему было стыдно на протяжении всего сеанса.

Бхаскар заявила журналистам, что ожидала такую реакцию от индийских кинолюбителей. «У нас принято молчать о женских желаниях и женской сексуальности, и это проявляется во всем. Впервые индийское кино признало факт, что женщины доставляют себе удовольствие», — подчеркнула она.

Актриса добавила, что была удивлена, узнав, что зрителям также не понравились сцены женского курения и ругани.

В январе сообщалось, что Болливуд впервые в истории выпустит фильм о женской менструации.